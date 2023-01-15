Полянский предположил, как пройдет предложенный Украиной «саммит мира»

«Саммит мира», предложенный Украиной, вероятно, будет ограничен проведением заседаний Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

«Мы видели очень смутные украинские заявления о том, что они хотят провести саммит. Как мы понимаем, это ограничится регулярным заседанием специальной сессии [Генассамблеи] по Украине, заседанием Совета Безопасности», — сказал Полянский, отметив, что «никто в ООН не знает деталей».

В декабре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о планах Киева провести мирный саммит в ООН при посредничестве генерального секретаря Антониу Гутерриша. «ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — заявлял он.

В начале января в ООН заявили, что не занимаются организацией мероприятия. Накануне украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что предложенный Киевом «саммит мира» запланирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на 24 февраля.