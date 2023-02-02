Нарышкин заявил о нежелании России «вести войну до последнего украинца»

Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца», заявил «РИА Новости» директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — сказал он.

Большинство жителей Украины, по словам Нарышкина — нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью. Однако все они стали жертвами агрессивной политики НАТО, считает глава СВР.

Ранее о стремлении НАТО «воевать до последнего украинца» говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Для этого, по его словам, блок «накачивает» Украину вооружениями и «навязывает [ей] войну». Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, говорил, что Соединенные Штаты стремятся дать Киеву все, что необходимо ему для самозащиты, «чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля».

События на Украине — это противостояние Англии и США с Россией, о столкновении Киева и Москвы речи не идет, заявил в январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — говорил он.

Патрушев призывал украинцев понять, что их руками Запад воюет против России. «Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы», — утверждал секретарь Совбеза. Ранее он говорил, что Россия заинтересована в том, чтобы население Украины жило в условиях мира и комфорта. Попытки мирных переговоров, по его словам, были сорваны по указанию Вашингтона. Как заявлял политик, украинцы являются «разменной монетой в геополитической игре» для США и их союзников.