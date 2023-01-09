Патрушев заявил об отсутствии у россиян ненависти к простым украинцам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 15:59
Багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан Общество, 15:57
В больнице сообщили, что Михалков остается в реанимации Общество, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Навального перед Новым годом отправили в ШИЗО на две недели Политика, 15:51
В 40% немецких компаний заявили об ожидании сокращения бизнеса Бизнес, 15:48
Правительство установило доплаты для сотрудников скорых и поликлиник Политика, 15:43
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:42
Жители Южной Кореи получили сообщения о риске падения частей спутника CША Технологии и медиа, 15:25
Командир «Ахмата» допустил взятие под контроль Соледара в ближайшие дни Политика, 15:23
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки Pro, 15:17
Минобороны заявило о сбитых в ДНР украинских самолетах Су-25 и МиГ-29 Политика, 15:13
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:11
Летающий электромобиль, «умный» телескоп, смартфоны и другие новинки CES Технологии и медиа, 15:04 
Военная операция на Украине ,  
0 

Патрушев заявил об отсутствии у россиян ненависти к простым украинцам

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной
По словам секретаря Совбеза, Россия не воюет с Украиной. В этой стране идет военное противостояние с Англией и США
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: МИД РФ)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что события на Украине служат военным противостоянием Англии и США с Россией, а не столкновением Москвы и Киева. «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — заявил он.

По словам Патрушева, «наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев». «Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», — сказал Патрушев.

Как считает секретарь Совбеза, гражданам Украины стоит понять, что их руками Запад воюет против России. «Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы», — считает он.

Патрушев также выразил уверенность, что задача денацификации Украины будет достигнута. При этом он допустил, что страны Запада постараются спасти «наиболее одиозных неонацистских преступников» с целью использования в других странах.

В октябре Патрушев заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы население Украины жило в условиях мира и комфорта, однако все попытки переговорного процесса были сорваны «по приказу американских покровителей киевского режима». «США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — сказал он.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Николай Патрушев Совбез Украина
Материалы по теме
Салливан пересказал разговор Патрушева с главой ЦРУ в Москве
Политика
Патрушев заявил об активизации диверсантов в приграничных районах России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter