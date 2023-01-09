По словам секретаря Совбеза, Россия не воюет с Украиной. В этой стране идет военное противостояние с Англией и США

Николай Патрушев (Фото: МИД РФ)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что события на Украине служат военным противостоянием Англии и США с Россией, а не столкновением Москвы и Киева. «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — заявил он.

По словам Патрушева, «наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев». «Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», — сказал Патрушев.

Как считает секретарь Совбеза, гражданам Украины стоит понять, что их руками Запад воюет против России. «Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы», — считает он.

Патрушев также выразил уверенность, что задача денацификации Украины будет достигнута. При этом он допустил, что страны Запада постараются спасти «наиболее одиозных неонацистских преступников» с целью использования в других странах.

В октябре Патрушев заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы население Украины жило в условиях мира и комфорта, однако все попытки переговорного процесса были сорваны «по приказу американских покровителей киевского режима». «США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — сказал он.