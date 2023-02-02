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Минфин Украины заявил, что стране нужно $3 млрд внешней помощи в месяц

Минфин Украины: стране необходимо получать $3 млрд из внешних источников ежемесячно

Украине необходимо ежемесячно получать по $3 млрд из зарубежных источников, заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова, передает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу украинского минфина.

Правительство Украины провело системную работу по уменьшению дефицита бюджета, но стране по-прежнему необходимо ежемесячное финансирование, подчеркнула она. По словам замминистра, готовность предоставить финансирование на $30 млрд в течение 2023 года уже подтвердили США и ЕС.

«Впрочем, остается потребность еще в $10 млрд. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ (Международный Валютный Фонд. — РБК)», — сказала Зыкова.

После начала боевых действий на Украине США и ЕС ввели против Москвы несколько пакетов санкций и начали оказывать Киеву финансовую помощь, в том числе через международные организации. К середине января государства-члены ЕС предоставили Украине помощь на общую сумму €49 млрд. В январе ЕС выделил Украине еще €18 млрд «кредитов на льготных условиях». Киев будет получать по €1,5 млрд средств из этого пакета ежемесячно.

По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), крупнейшим донором средств для Украины в Европе остается Германия. США по состоянию на декабрь 2022 года выделили Украине $48 млрд помощи, следует из статистики.

В сентябре 2022 года премьер Украины Денис Шмыгаль оценил сумму ущерба стране от боевых действий в $326 млрд. 4 января он заявил, что сумма выросла вдвое — до $700 млрд, в первую очередь из-за повреждений объектов инфраструктуры.

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