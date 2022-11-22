Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Политики и высокопоставленные чиновники будут находиться под усиленным финансовым мониторингом в течение трех лет после увольнения, ранее этот срок не был ограничен. Общественники отмечают, что это противоречит требованиям ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил отмену пожизненного финансового мониторинга политиков и высокопоставленных чиновников — «политически значимых лиц» (Politically exposed person, PEP), сообщает Минфин страны. Теперь они будут находиться под наблюдением в течение трех лет после отставки, до этого срок усиленной финансовой проверки не был ограничен.

Речь идет об одной из поправок в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Принятие этого документа — одно из требований для вступления Украины в Евросоюз; он должен обеспечить рекомендации Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег, передает homadske.ua.

Как пишет украинская «Судебно-юридическая газета», нововведение касается в том числе:

президента, премьер-министра, членов правительства и их заместителей;

секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) и их заместителей;

народных депутатов;

председателя и членов правления Национального банка;

председателей и судей Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;

Генерального прокурора, директоров Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и их заместителей;

начальника Генштаба — главкома ВСУ, командующих Сухопутных войск ВС Украины, Воздушных Сил ВС Украины, Военно-Морских Сил ВС Украины и т.д. Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза Политика

Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) называет поправку, которая сокращает срок усиленного финансового мониторинга бывших политиков и чиновников, «вредной». Ее внесли депутаты Григорий Мамка из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Артур Герасимов из «Европейской Солидарности». По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина, поправка «фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками».

«Этим законом политики уничтожили систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, фактически заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк согласна с тем, что принятие документа может иметь негативные последствия. «Для того чтобы у нас была возможность убедить наших европейских партнеров, что мы серьезно относимся к вступлению в ЕС и проводим все необходимые для этого реформы, нам нужно исправить эту норму. То есть сейчас нужно иметь отдельный закон, который вернет назад норму, действовавшую уже много лет», — считает Каленюк (цитата по hromadske.ua).

В июне Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Вместе с тем Еврокомиссия дала стране семь рекомендаций, от выполнения которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством в блок. Две из них касаются судебной реформы, в частности, процедуры отбора судей Конституционного суда, еще два — борьбы с коррупцией. Пятое и шестое условие — принятие антиолигархического закона в соответствии с мнением Венецианской комиссии и нового закона о медиа. Последнее — завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств. Зеленский заверял, что все условия будут выполнены.