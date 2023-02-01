Турция выступила против военных судов в Черном море

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Турция выступает против разрастания конфликта между Россией и Украиной и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

«У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё», — сказал министр. Согласно конвенции 1936 года, Турция может регулировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы в военное время для судов всех стран. В прошлом марте, после начала российской военной операции на Украине, Анкара запретила проход всех военных кораблей через проливы.

После начала в прошлом феврале конфликта Турция неоднократно призывала к мирному урегулированию и предлагала свое посредничество.

14 января официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что страна намерена продвигать идею «локальных перемирий» на Украине и выступает за заключение «большой сделки» между Россией и Западом. Такое соглашение позволит урегулировать «более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком», в противном случае «война затянется надолго», считают в Анкаре.

Чавушоглу 10 января высказался в поддержку «формулы мира», которую предложил украинский президент Владимир Зеленский. Она предполагает обеспечение радиационной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания конфликта. Российские власти эти предложения раскритиковали, а министр иностранных дел Сергей Лавров исключил переговоры на основе «формулы мира».