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Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык

Власти Эстонии утвердили план перехода русских школ на эстоноязычное образование
Перевод на образование на эстонском языке должен завершиться к 2029 году. Первыми на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, первые и четвертые классы общеобразовательных школ
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ на эстоноязычное образование до 2029 года, заявил глава ведомства Тынис Лукаc в эфире ERR.

По его словам, в университетах увеличат количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, работникам сферы образования предложат языковые курсы. В 2023 году всем учителям граничащего с Россией уезда Ида-Вирумаа, преподающим на эстонском языке в школах и детских садах, увеличат зарплату, заверил Лукас. Согласно переписи 2021 года, в этом регионе проживает меньше всего эстонцев — 18,5%.

План с указанием сроков и необходимого бюджета разработали на основе закона об основной школе и гимназии, поправки в который парламент республики принял 12 декабря. Сначала на обучение на эстонском в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы общеобразовательных школ. Полный переход на эстоноязычное обучение должен завершиться к началу учебного года, который начнется в 2029-м.

С 1 августа 2024 года владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей. Кроме того, с 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским не ниже «продвинутого» уровня (C1).

В августе Лукас призвал упразднить изучение русского языка в школах в качестве второго иностранного. По его словам, на фоне российской военной операции на Украине часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык.

По данным переписи населения, которая проводилась с конца 2021 по начало 2022 года, русский язык — второй по распространенности язык в Эстонии, он является родным для 29% населения, еще 38% владеют им как иностранным (всего 67%). В департаменте статистики отметили, что русский язык был самым распространенным иностранным языком в Эстонии 10 лет назад, теперь он уступил английскому.

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В республике действует закон о языке, позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение государственным языком (штрафы могут доходить до €640). Надзор за исполнением закона осуществляет Языковая инспекция.

В ноябре русский язык исключили из учебной программы детских садов и школы столицы Украины. Депутаты Киевского городского совета пришли к выводу, что в текущих условиях «нецелесообразно и неправильно» проводить учебный процесс на русском языке.

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Яна Ломакина
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