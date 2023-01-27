Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Семь человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме Политика, 22:01
Директора Сахаровского центра оштрафовали по десяти делам на 3 млн руб. Политика, 21:56
В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке Политика, 21:54
СКА третий раз в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ Спорт, 21:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:38
В Хорватии прошли обыски и допросы из-за исчезнувшей яхты под санкциями Политика, 21:32
На Украине создадут ударные роты беспилотников со Starlink Политика, 21:29
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
В Челябинской области на улицу выбросили три цинковых гроба Общество, 21:27
В список иноагентов попали Ильич из Little Big и представитель далай-ламы Политика, 21:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 21:06
Производитель шин Goodyear сократит 500 человек из-за инфляции Бизнес, 21:01
Bloomberg узнал о намерениях США сохранить до марта потолок цен в $60 Бизнес, 20:32
В ЦСКА назвали «однозначным вымыслом» информацию об интересе к Дзюбе Спорт, 20:31
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке

В Киево-Могилянской академии студентам и преподавателям запретили общаться на русском
Фото: ukma.edu.ua
Фото: ukma.edu.ua

На территории Национального университета Украины Киево-Могилянская академия полностью запретили использовать русский язык, заявил член наблюдательного совета вуза Геннадий Зубко в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Если преподавание русского языка в вузе давно не проводилось, то теперь действует запрет и на общение между собой [на этом языке]. <...> Это касается абсолютно всех: учителей, студентов, административного персонала», — написал Зубко, пояснив, что новая норма прописана в правилах внутреннего порядка.

Зубко объяснил полный отказ от русского языка проведением военной операции России на Украине.

Киево-Могилянская академия была основана в 1615 году, это одна из старейших высших школ в Восточной Европе. В 2018 году, согласно консолидированному рейтингу вузов Украины, академия заняла шестое место в общей таблице и третье место среди киевских университетов.

17 октября преподаватель одного из университетов в Киеве был оштрафован за обучение на русском языке, сообщил портал «ВГороде». Этим он нарушил ч. 1 ст. 21 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 21 октября глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще», назвав его «элементом враждебной пропаганды».

11 ноября русский язык был исключен из учебных программ детских садов и школ Киева. Такое решение приняли депутаты городского совета.

Читайте на РБК Pro
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку
Почему инвестиции в коммерческую недвижимость достигли рекорда
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Стать самым умным: техники от магистра игры «Что? Где? Когда?»
Теги
украинский язык Украина русский язык Университет
Материалы по теме
На Украине создадут ударные роты беспилотников со Starlink
Политика
Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября
Общество
В российских вузах внедрят начальную военную подготовку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter