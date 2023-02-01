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Нарышкин заявил о «повышении ставок» НАТО на Украине

Нарышкин: НАТО расширяет объемы поставок ударных вооружений Украине

НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, поскольку у стран альянса сохранились мечты о стратегическом поражении России, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Но этому не бывать», — сказал он.

По словам Нарышкина, западные страны расширяют номенклатуру поставляемых Киеву вооружений из-за решимости воевать с Россией «до последнего украинца».

В Европе и США не раз говорили о необходимости «стратегического поражения России» в конфликте на Украине. В частности, в начале января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что это отвечает стратегическим интересам Риги. По его мнению, «поражение» России должно «восстановить мировой порядок и доверие к многовекторному подходу к международным отношениям».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «поражение России» условием окончания конфликта на Украине. Этим он объяснил поставки вооружений Киеву западными странами. В Москве неоднократно критиковали военную помощь Украине и говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит исход спецоперации.

Представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала оба эти заявления. Слова Ринкевича она сочла глупостью и недальновидностью, а высказывание Шольца назвала признаком его «врожденного уродства».

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Сергей Нарышкин НАТО поражение Военная операция на Украине
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