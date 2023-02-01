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Хинштейн сообщил о задержании главы самарской Счетной палаты

Хинштейн: главу самарской Счетной палаты задержали по статье о превышении полномочий

В Самарской области задержана председатель Счетной палаты Елена Дуброва, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

Хинштейн пообещал сообщить подробности дела позже.

Согласно информации на сайте Счетной палаты Самарской области, Дуброва стала ее председателем в 2019 году. До этого она занимала должность главы департамента образования Самары.

26 января в Москве задержали начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева.

Утром 27 января в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов.

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Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Васильева обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд арестовал его до 26 марта.

Год назад Васильева хотели уволить из-за допущенных нарушений, но за него вступился один из заместителей главы службы, который назвал произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя», говорил источник. Согласно данным на сайте ФТС, Васильев занимает пост главы управления с мая 2021 года.

Теги
задержание превышение полномочий Александр Хинштейн Счетная палата Самарская область
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