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В Новосибирске экс-директора театра задержали по подозрению в растрате

В Новосибирске экс-директора театра «Красный факел» задержали по подозрению в растрате
Александр Кулябин
Александр Кулябин (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

В Новосибирске задержали бывшего директора драматического театра «Красный факел», сообщила региональная прокуратура.

Задержанный подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Дома у подозреваемого провели обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Имя задержанного в прокуратуре не назвали.

В пресс-службе театра «Красный факел» РБК сообщили, что в сообщении прокуратуры «речь идет о [бывшем директоре театра] Александре Кулябине».
«О следственных действиях в театре мне неизвестно», — сказали РБК в пресс-службе театра.

Россия. Новосибирск. Государственный академический драматический театр &laquo;Красный факел&raquo;
Россия. Новосибирск. Государственный академический драматический театр «Красный факел» (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

По данным «Коммерсанта», предполагаемая сумма похищенных средств составляет 1,8 млн руб. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что Кулябина подозревают в незаконных выплатах своему сыну, режиссеру Тимофею Кулябину.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года. В декабре прошлого года театр сообщил, что он покинет должность. В театре пояснили NGS, что уволить Кулябина решило Министерство культуры Новосибирской области.

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За несколько дней до увольнения Кулябина «Красный факел» отменил несколько спектаклей его сына Тимофея. «По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене», — сообщали в театре.

После начала российской военной операции на Украине Кулябин-младший уехал из России и выступил против боевых действий. В апреле «Красный факел» сообщил ТАСС, что он по собственному желанию покинул должность главного режиссера театра, которую занимал с 2015 года. В мае Большой театр отменил оперу «Дон Паскуале» в постановке Кулябина.

На счету Кулябина почти 30 театральных постановок, большая часть из них — в театре «Красный факел». Режиссер также работал в Театре Наций, Большом театре, а также на площадках Цюриха и Мюнхена. Кулябин неоднократно получал театральную премию «Золотая маска», а также становился лауреатом многих международных фестивалей.

Теги
Новосибирск театр растрата прокуратура
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