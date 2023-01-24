В Новосибирске экс-директора театра «Красный факел» задержали по подозрению в растрате

В Новосибирске экс-директора театра задержали по подозрению в растрате

Александр Кулябин (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

В Новосибирске задержали бывшего директора драматического театра «Красный факел», сообщила региональная прокуратура.

Задержанный подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Дома у подозреваемого провели обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Имя задержанного в прокуратуре не назвали.

В пресс-службе театра «Красный факел» РБК сообщили, что в сообщении прокуратуры «речь идет о [бывшем директоре театра] Александре Кулябине».

«О следственных действиях в театре мне неизвестно», — сказали РБК в пресс-службе театра.

Россия. Новосибирск. Государственный академический драматический театр «Красный факел» (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

По данным «Коммерсанта», предполагаемая сумма похищенных средств составляет 1,8 млн руб. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что Кулябина подозревают в незаконных выплатах своему сыну, режиссеру Тимофею Кулябину.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года. В декабре прошлого года театр сообщил, что он покинет должность. В театре пояснили NGS, что уволить Кулябина решило Министерство культуры Новосибирской области.

За несколько дней до увольнения Кулябина «Красный факел» отменил несколько спектаклей его сына Тимофея. «По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене», — сообщали в театре.

После начала российской военной операции на Украине Кулябин-младший уехал из России и выступил против боевых действий. В апреле «Красный факел» сообщил ТАСС, что он по собственному желанию покинул должность главного режиссера театра, которую занимал с 2015 года. В мае Большой театр отменил оперу «Дон Паскуале» в постановке Кулябина.

На счету Кулябина почти 30 театральных постановок, большая часть из них — в театре «Красный факел». Режиссер также работал в Театре Наций, Большом театре, а также на площадках Цюриха и Мюнхена. Кулябин неоднократно получал театральную премию «Золотая маска», а также становился лауреатом многих международных фестивалей.