Главу информационного управления ФТС арестовали на два месяца

Дмитрий Васильев (Фото: cittu.customs.gov.ru)

Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде.

Главу управления ФТС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила избрать для Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Об аресте ходатайствовал СК.

Васильева задержали накануне. Утром в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Год назад Васильева хотели уволить из-за допущенных нарушений, но за него вступился один из заместителей главы службы, который назвал произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя», говорил источник. Согласно данным на сайте ФТС, Васильев занимает пост главы управления с мая 2021 года.