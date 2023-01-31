Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

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Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля разработать предложения по дополнительным льготным программам ипотеки для молодых семей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прошедшего 22 декабря 2022 года заседания Госсовета России.

«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в поручении президента. Ответственным за проект назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

22 декабря губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил, что «сроки ожидания выплат от государства в рамках федеральной программы затягиваются на годы, так что зачастую молодые семьи не успевают ею воспользоваться», выходя за возрастные рамки, а самой суммы не хватает для приобретения жилья. Он предложил увеличить количество молодых семей, которым будет выделена поддержка, в два раза, чтобы «ликвидировать накопившуюся за годы реализации программы очередь».

Также Путин поручил правительству совместно с главами регионов увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий. Так, молодежь сможет получить субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Для участия в ней семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать необходимым для получения кредита доходом. Возраст участников не может превышать 35 лет.

15 декабря Путин сообщил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года. Он также расширил доступ к ней для жителей новых территорий: ставка по программе в новостройках составит 2% годовых. Путин говорил, что семейная ипотека станет основным инструментом. «Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет», — заявлял он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.