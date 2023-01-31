Путин поручил включить в программы вузов основы государственности

Российский институт театрального искусства, Москва (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министерство образования и науки должно до 1 августа 2023 года разработать и включить в общеобразовательные программы модуль «Основы российской государственности». Такое поручение дал президент по итогам заседания Госсовета, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, министерство до 1 марта должно представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые проявили «активную гражданскую позицию» и участвуют в развитии гражданских инициатив.

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что в вузах России введут новый курс российской истории, предназначенный для студентов неисторических специальностей.

«Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен», — сказал Могилевский.

Он добавил, что для введения нового курса необходимо поручение президента Владимира Путина.

О том, что в российских вузах будет введен масштабный учебный курс «Основы и принципы российской государственности», писал «Коммерсантъ» в ноябре. Его введут для «расставления мировоззренческих аспектов студентов», писала газета. Он станет обязательным для всех студентов, а уже к январю 2023 года будут созданы «федеральные центры подготовки преподавателей», разработаны учебно-методические материалы курса. Первая версия «Основ» должна быть подготовлена к февралю-марту 2023 года, указывала газета.