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Правительство продлило действие программы льготной ипотеки

Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
Действие программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» продлили до июня 2024 года. Ставки по субсидируемым государством кредитам — 8 и 6% соответственно
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Правительство России на полтора года продлило действие программы льготной ипотеки. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

«Действие программы «Льготная ипотека» продлено еще на полтора года — до 1 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Льготный кредит на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства можно получить по ставке до 8% годовых.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб. Для остальных регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос на эти цели должен быть не менее 15%.

Ипотека на сумму до 12 млн или 6 млн руб. будет субсидироваться государством, если жилье или земельный участок будут строить дороже (до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, до 15 млн. — в других регионах), то остальную сумму можно будет взять в кредит по рыночной ставке.

Также постановление правительства расширяет условия программы «Семейная ипотека». «Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения», — говорится в сообщении.

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Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» — 6% годовых, максимальный размер субсидируемого кредита такой же, как в программе льготной ипотеки.

Льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году как мера поддержки первичного рынка жилья в условиях жестких противопандемийных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась с изменением ключевых параметров.

До 1 января 2023 года ставка по программе составляла 7% годовых. При этом ипотечную госпрограмму разрешается комбинировать с рыночными программами: если покупатель выбирает квартиру с превышением лимита по госпрограмме, на оставшуюся сумму он может взять ипотеку по ставке от застройщика.

О планах продлить льготную ипотеку до июня 2024 года с повышением ставки на 1% президент России Владимир Путин объявил 15 декабря.

Банк России неоднократно критиковал программу льготной ипотеки, регулятор озабочен ухудшением качества ипотеки в 2022 году. В частности, доля ипотеки с первым взносом в 20% и меньше с первого по третий квартал выросла с 38 до 48%. Выросла и доля ипотеки с предельной долговой нагрузкой — этот показатель учитывает соотношение платежей по всем кредитам, включая оформляемый заемщиком в данный момент, к его месячному доходу — за тот же период он вырос с 35 до 36%.

Ослабление ипотечных стандартов в ЦБ объясняют «существенным снижением» спроса на недвижимость в 2022 году, что заставило банки совместно с застройщиками стимулировать потенциальных заемщиков. «Это может дать положительный эффект в краткосрочном периоде, но в последующем вылиться в схлопывание пузыря», — говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, в качестве одной из мер снижения рисков перегрева ипотечного рынка может стать ограничение на число раз, которым заемщик может воспользоваться льготными программами.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Михаил Мишустин правительство льготная ипотека
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