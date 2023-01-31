WSJ узнала о новых доказательствах по делу о взятке Трампа порноактрисе

Сторми Дэниелс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Окружная прокуратура Манхэттена собирается предоставить коллегии присяжных заседателей суда доказательства факта взяток порноактрисе Сторми Дэниелс, которые экс-президент США Дональд Трамп платил ей за молчание об их связи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к суду источники.

Расследование возобновил новый окружной прокурор Элвин Брэгг после того, как семейный бизнес Трампа Trump Organization был уличен в налоговом мошенничестве — в январе 2023 года компания была оштрафована на $1,6 млн за использование неофициальной схемы компенсации для некоторых сотрудников в виде наличных денег, автомобилей и бесплатный квартир.

Адвокат Трампа Рональд Фишетти отказался от комментариев. Пресс-секретарь организации заявила, что это «последний акт полиции Манхэттена в их бесконечной, политической охоте на ведьм».

В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что договорился о выплате порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс, $130 тыс. в рамках соглашения о неразглашении информации об интимной связи с экс-президентом США. Он уточнил, что Трамп приказал ему сделать это перед предвыборной кампанией на пост президента в 2016 году. В 2019-м федеральные прокуроры сообщили судье, курирующему это дело, что они завершили часть расследования о выплате.

В марте 2018 года Дэниелс подала на Трампа в суд, заявив, что договоренность о неразглашении сведений по поводу ее контактов с политиком недействительна — по словам Дэниелс, политик не поставил подпись под документом. Она добавила, что готова вернуть деньги взамен на отсутствие препятствий ее попыткам рассказать об отношениях с Трампом.

Актриса утверждала, что интимная связь с экс-президентом у нее была в 2006 году, Трамп же эту информацию отрицал. Более того, он говорил, что не знал о выплатах со стороны Коэна порноактрисе. При этом юрист, заменивший Коэна, Рудольф Джулиани говорил, что экс-президент США возместил адвокату $130 тыс., заплаченные Дэниелс за молчание.

30 января 2023 года Дональд Трамп начал предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году. Он провел встречи со сторонниками в штатах Южная Каролина и Нью-Гэмпшир, выступив всего перед 200 людьми.