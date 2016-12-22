Трамп не знал о существовании выплаты порноактрисе за сокрытие связи

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате, которую его адвокат Майкл Коэн сделал порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с американским лидером. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вы должны спросить об этом Майкла Коэна», — сказал Трамп. «Мы очень надеемся проверить правдивость притворного отсутствия знания мистера Трампа относительно платежа в размере $130 тыс.», — написал адвокат Клиффорд Майкл Авенатти в своем Twitter. «Как учит история, одно дело обманывать прессу и совсем другое — делать присягу в суде», — добавил юрист.

Клиффорд подала в суд на американского президента в начале марта. Претензии порноактрисы связаны с соглашением о неразглашении данных о ее интимной связи с Трампом десять лет назад. За это Трамп через Коэна заплатил Клиффорд $130 тыс., стороны подписали соглашение в октябре 2016 года в преддверие выборов президента США. По словам Клиффорд, Трамп не подписывал соглашение. По словам Коэна, Трамп «решительно отрицает любые подобные связи» с Клиффорд. Белый дом 8 марта сообщил о победе Трампа в суде над порноактрисой.