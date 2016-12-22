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Порноактриса подала в суд на Трампа
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Порноактриса подала в суд на Трампа
Политика, 07 мар, 07:42
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Порноактриса подала в суд на Трампа
Заключенное со Стеффани Клиффорд соглашение о сокрытии интимной связи с Трампом недействительно: Трамп его никогда не подписывал, заявила истица. Ранее WSJ узнала, что в рамках этой договоренности ей выплатили $130 тыс.
Стефани Клиффорд (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Порноактриса ​Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, подала на президента США Дональда Трампа в суд, сообщают со ссылкой на соответствующий документ CNN и NBC News. Иск принял на рассмотрение суд высшей инстанции Лос-Анджелеса.

Претензии актрисы, как уточняют телеканалы, связаны с соглашением о неразглашении информации о ее интимной связи с американским лидером — порнозвезда утверждает, что эту договоренность нельзя считать действительной, потому что Трамп ее никогда не подписывал.

Речь, как поясняет CNN, идет об эпизоде, когда во время предвыборной кампании в США в 2016 году многие женщины, в том числе Клиффорд, собирались поделиться с журналистами информацией о своих частных встречах с тогдашним кандидатом в президенты от Республиканской партии. Однако защитник Трампа, один из ведущих адвокатов Trump Organization Майкл Коэн, как рассказала Клиффорд, тогда предпринял усилия, чтобы заставить ее замолчать.

Так, 28 октября 2016 года, всего за неделю до президентских выборов, она подписала соглашение о неразглашении информации, а также сопроводительный документ к нему. Подпись за Трампа на этих документах, по словам Клиффорд, поставил Коэн. Сам нынешний президент США, как утверждается в иске, никогда этого не делал, несмотря на то, что в документе были предусмотрены пропуски для его подписи.

WSJ сообщила о выплате $130 тыс. порноактрисе за сокрытие связи с Трампом
Политика

Близкие отношения Клиффорд и Трампа, как рассказал в связи с поданным иском адвокат порноактрисы Майкл Авенатти, продолжались с лета 2006 года. Тогда Клиффорд и Трамп, по его данным, встречались в отелях Лейк-Тахо и Беверли-Хиллз. В 2016 году в рамках этого договора на счета «доверенного лица Клиффорд» даже было выплачено $130 тыс. Порноактриса за эту сумму должна была хранить молчание и не рассказывать о своих отношениях с Трампом, «кроме короткого списка лиц, которым она об этом уже говорила».

Белый дом отказался комментировать подачу иска. Не стал обсуждать ситуацию и адвокат Трампа Джон Доуд.

Авторы: Евгения Маляренко, Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , иск в суд
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