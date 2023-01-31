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Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию робототехники

Путин поручил до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию робототехники в России
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В федеральном проекте должны быть определены правовые, налоговые и другие условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов в России, меры господдержки и целевые параметры развития отрасли, включая финансирование исследовательских работ. Проект должен учитывать обеспечение «ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тыс. производственных рабочих в стране от среднемирового уровня». Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В ноябре Путин участвовал в дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту Artifical Intelligence Journey 2022. Тогда он поручил правительству России разработать федеральный проект по развитию робототехники, отметив, что государство серьезно отстает от других стран в сфере внедрения промышленных роботов.

В январе специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили использовать роботизированных собак с установленными на них лазерами в российских сухопутных войсках. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал испытания в зоне военной операции на Украине российского боевого робота «Маркер» — он оснащен техническим зрением и автоматической системой управления. «Маркер» способен обнаруживать объекты на расстоянии минимум 15 км, при этом умея выбирать приоритетные цели, находящиеся в зоне поражения. Агентство «РИА Новости» показало, как «Маркер» сбивает беспилотник.

В сентябре 2022 года Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил рейтинг из 15 самых перспективных направлений робототехники в России. В первую тройку таких вошли беспилотные летательные аппараты и «мягкие» роботы — устройства, сделанные из мягких материалов, схожих с органическими тканями, и также роботы-доставщики. На пятом месте рейтинга — роботы-хирурги, помогающие врачам проводить операции. Кроме того, растет популярность роботов-ассистентов для работы в паре с человеком.

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