«РИА Новости» показало работу боевого робота «Маркер»

Агентство «РИА Новости» показало ролик с боевым роботом «Маркер». В ролике видно, как машина отслеживает беспилотный летательный аппарат в воздухе и сбивает его. Судя по видео, робот может двигаться по пересеченной местности, преодолевая холмы и ямы и оснащаться разным оружием — от пулеметов до ракет.

Робот «Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Одну машину испытывали в качестве охранника космодрома Восточный. В феврале четыре робота доставят в зону военной операции на Украине, им «предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Маркер» оснащен автоматической системой управления, он способен работать автономно и обнаруживать объекты на расстоянии минимум 15 км, отмечал Рогозин. Устройства могут выбирать приоритетные цели в зоне поражения. По словам Рогозина, с помощью электронного каталога образов он сможет автоматически засекать и поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard.