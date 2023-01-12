Ученые предложили сухопутным войскам лазерного робота-собаку

Ученые предложили сухопутным войскам роботов собак с установленными на них лазерами

Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили использовать роботов-собак с установленными на них лазерами в российских сухопутных войсках, следует из базы Роспатента.

Ученые предлагают использовать роботов для поражения оптико-электронных приборов противника «с помощью мобильного тактического лазерного комплекса (ТЛК), размещенного на роботизированном средстве перемещения по пересеченной местности в районе боевых действий».

«На роботе — собаке устанавливают тактический лазерный автоматизированный комплекс, управление и контроль которыми осуществляют дистанционно оператором боевого расчета, находящимся в укрытии», — сказано в рефератеизобретения.

Использование разработки позволит снизить боевой потенциал противника и обеспечить безопасность операторов, отмечают ее создатели.

Сухопутные войска смогут применять робота на «всех театрах военных действий», включая сильно пересеченную, горную и лесистую местность, следует из документа. «Минимальный силуэт» собаки делает ее трудной целью для вооружений противника, сказано в нем. По оценке создателей робота, использование их вместе с тактическими лазерами должно увеличить потери противника на 15-30% и снизить свои на 5-15%.

Заявку на выдачу патента на это изобретение зарегистрировали и опубликовали 26 декабря. Он начал действовать 15 июня 2022 года в день подачи заявки.