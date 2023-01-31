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Экс-генерал США заявил о недостаточной подготовке страны к войне с Китаем

Генерал в отставке Джек Кин: США недостаточно готовы к войне с Китаем
Джек Кин
Джек Кин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Вооруженные силы США недостаточно подготовлены к войне с Китаем, заявил в эфире Fox Business американский генерал в отставке Джек Кин.

«Мы должны сосредоточиться на том, что мы не так подготовлены, как должны быть, у нас нет эффективного военного сдерживания в регионе, у Китая больше кораблей, самолетов и больше ракет, чем у Соединенных Штатов, включая наших союзников», — заявил Джек Кин. Он добавил, что Тайвань тоже не готов к конфликту с Пекином.

28 января NBC и The Washington Post сообщили, что американский генерал ВВС Майк Минихан в разосланной подчиненным служебной записке призвал готовиться к войне с Китаем, которая может начаться в ближайшие два года. По мнению Минихана, КНР может воспользоваться отвлечением США и Тайваня на свои президентские выборы в 2024 году, чтобы атаковать остров.

В мае 2022 года The New York Times узнала, что Вашингтон вооружает Тайвань по примеру Украины, чтобы создать из острова подобие «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки».

В июне представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань. Он заверил, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

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