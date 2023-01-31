Власти Бельгии начали расследование после гибели трех ленивцев от холода в самолете

Три ленивца умерли от холода во время остановки в аэропорту Бельгии

Три ленивца умерли от холода после того, как их оставили в самолете в аэропорту города Льеж в Бельгии, сообщает Politico.

Всего на борту самолета, который летел из Перу в Малайзию, находились девять ленивцев. Борт остановился в Льеже для дозаправки, но не смог взлететь из-за погодных условий и задержался в аэропорту на сутки.

Представитель властей Валлонии (регион Бельгии, где расположен Льеж) Николас Йерно заявил, что расследование о том, почему в самолете прекратилось отопление, еще не завершено.

Авиакомпания Qatar Airways Cargo, которая выполняла рейс, подтвердила гибель троих ленивцев и принесла свои извинения, отметив, что тоже участвует в расследовании.

По данным бельгийских властей, ветеринары осмотрели шестерых оставшихся ленивцев и поместили их в отапливаемые помещения.

В мае прошлого года в самолете, летевшем рейсом Челябинск — Москва, погибла собака. По прилету в Москву сотрудники авиакомпании не сразу выдали животное его хозяйке, а лишь спустя полтора часа. Когда тело собаки вынесли, оказалось, что животное было без комбинезона, в котором его отправили в полет, а сама переноска, где лежала собака, была холодной.

В пресс-службе «Аэрофлота», который выполнял рейс, заявили, что температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на «комфортном уровне». «По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается», — заявили в авиакомпании.