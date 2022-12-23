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Ольга Кревер

Медведь и «Орлан»: как бизнес поддерживает редкие виды животных

Фото: Владислав Кадышев / Global Look Press
Фото: Владислав Кадышев / Global Look Press

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» реализуется уже четвертый год.

В рамках проекта предусмотрены создание 24 особо охраняемых природных территорий (16 из них уже созданы), развитие инфраструктуры экологического туризма в национальных парках и поддержка мероприятий по сохранению редких видов животных.

Важным инновационным механизмом федерального проекта служит инициатива «Бизнес и биоразнообразие». Она направлена на привлечение крупных компаний к делу сохранения фауны, включая реинтродукцию редких видов животных. Такая работа в принципе способствует повышению экологической ответственности компаний и координации взаимодействия в этой области деловых кругов, органов исполнительной власти разного уровня, а также научных и общественных организаций.

Инициатива «Бизнес и биоразнообразие» — способ системного и при этом адресного привлечения внебюджетных ресурсов к мероприятиям по сохранению животного мира. При Минприроды России создана рабочая группа, в состав которой вошли 25 крупных компаний. Министерство в диалоге с корпорациями обеспечивает научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение проектов. Компании на основе методических рекомендаций готовят корпоративные программы сохранения биоразнообразия. Наконец, Минприроды с компаниями заключает соглашения по реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

Эти соглашения максимально конкретные. Например, ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ГМК Норникель» поддерживают сохранение и изучение белого медведя, а АО «Зарубежнефть» — мероприятия по восстановлению популяции белого журавля (стерха). Сохранение сайгака в сфере интересов ПАО «ЛУКОЙЛ», лошади Пржевальского — ООО «Гунвор Инфраструктура», переднеазиатского леопарда — НАО «Красная Поляна» и ООО «Роза Хутор». А ООО «Удоканская медь», например, подписало соглашение о реализации ряда инициатив в сфере экологического туризма.

Средства, выделяемые компаниями, тратятся на снижение негативного воздействия на биоразнообразие прежде всего на территориях их присутствия, а также на мероприятия по сохранению, мониторингу и реинтродукции (переселение на территорию, где они раньше обитали) редких видов животных. Компании регулярно предоставляют отчеты о работе, выполненной в рамках заключенных с Минприроды соглашений. Таким образом накапливается и тиражируется передовой опыт в области сохранения редких видов.

Всего благодаря инициативе «Бизнес и биоразнообразие» в рамках федерального проекта планируется привлечь свыше 800 млн руб. внебюджетных средств.

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Каким образом проекты работают на практике, можно проследить, в частности, на примере яркого события этого года, реализованного в поддержку нацпроекта «Экология», — научной экспедиции «Беломедвежья перепись» на остров Врангеля. Она была организована при финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» в сотрудничестве с экспедицией Российского географического общества и главкомата ВМФ «Умка-2022».

В ходе экспедиции впервые в мире в суровых арктических условиях проведена апробация нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан» с большой дальностью полета. Авиамониторинг белых медведей проведен в первой половине сентября, когда ширина полосы льда у берегов острова минимальна и вся группировка белых медведей острова Врангеля сосредоточена на острове. В это время животные хорошо заметны на пока что темной поверхности земли и с высоты 200–300 м, на которой работают БПЛА, с помощью фото- и видеокамер высокого разрешения животных легко обнаружить.

Обследованы разные места обитания белых медведей на побережье, равнинах, в горах. При этом точки, где были замечены эти животные, картировались с координатно-временной привязкой. Визуально было зафиксировано 358 встреч белых медведей.

Помимо учета численности и уточнения распределения белых медведей на острове Врангеля проведена оценка их состояния. Предметами исследований стали и кормовые объекты белого медведя — моржи, киты, нерпы, лахтаки (семейство тюленей), а также овцебыки, околоводные птицы. Собраны сведения о случаях гибели животных на побережье острова Врангеля.

Кроме того, выполнено картирование мест скопления объектов накопленного вреда на острове Врангеля вследствие прошлой деятельности человека. Отобраны образцы воды, снега и грунта для дальнейших исследований загрязненности среды обитания белых медведей, что впоследствии позволит дать оценку состоянию их местообитаний. На основании собранных материалов ученым предстоит произвести также расчет численности этих животных на острове Врангеля.

Впоследствии метод мониторинга белых медведей с использованием БПЛА «Орлан» планируется широко внедрить в Арктической зоне.

Об авторе
Ольга Кревер Ольга Кревер Заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России
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