«Аэрофлот» проведет проверку после гибели собаки на рейсе из Челябинска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели собаки, которую перевозили рейсом Челябинск — Москва, причины смерти животного пока не установлены, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Об инциденте на рейсе «Аэрофлота» ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, погибла собака породы американский булли, которую ее хозяйка привезла из Китая. Когда рейс прибыл из Челябинска в Москву, сотрудники авиакомпании не сразу выдали женщине собаку, объяснив, что ей стало плохо. Спустя полтора часа они сообщили, что животное погибло.

Когда тело собаки вынесли хозяйке, оказалось, что животное было без комбинезона, в котором его отправили в полет, а сама переноска, где лежала собака, была холодной. «Почему она [переноска] такая холодная? У вас борт был охлажден или что?», — спрашивает женщина на видео, опубликованном Baza.

«По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют», — утверждают в «Аэрофлоте».

В авиакомпании уточнили, что контейнер с собакой выдали его хозяйке в присутствии сотрудников МВД аэропорта Шереметьево и представителя Россельхознадзора, который осмотрел животное. «По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается», — заявили в «Аэрофлоте».