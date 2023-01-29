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МИД отказался согласовывать консультации о морском промысле с Японией

МИД: Россия не будет вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил
Московско-токийские отношения стали «стремительно деградировать» после того, как Япония поддержала Украину и ввела против России санкции

Россия не будет вести консультации с Японией относительно соглашения о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курил. Об этом «РИА Новости» сообщили в МИД России.

В министерстве напомнили, что российско-японские отношения стали «стремительно деградировать» с началом военной операции на Украине — Япония поддержала украинские власти. В МИД уточнили, что администрация премьера Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры «в нарушение всех норм и правил международного права», в том числе подписав 15 пакетов персональных и секторальных санкций.

В ведомстве подчеркнули, что антироссийские меры идут вразрез с «духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства», в связи с чем российская сторона проинформировала японскую о невозможности проведения консультаций по выполнению договоренности о промысле. Он предполагает сотрудничество «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами».

Между Россией и Японией остается территориальный спор относительно Южных Курил, в которые входят острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они принадлежали Японии, а по ее итогам отошли к СССР. Токио считает это незаконным, иногда называя острова «временно оккупированными». Между странами до сих пор не подписан мирный договор.

В начале декабря 2022 года Кисида заявил, что положение дел в отношениях между Москвой и Токио «остается крайне сложным». Он добавил, что не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией, хотя японская сторона продолжит «твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса». Ту же позицию он выражал в начале октября. В последний раз Япония вводила санкции против России 27 января — так, с 3 февраля страна перестанет экспортировать в Россию вакцины, медицинское оборудование и роботов.

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Теги
Мир Ландау
МИД Япония Фумио Кисида рыба Курильские острова
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