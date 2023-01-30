Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра в ДНР

Марочко заявил об усилении позиций ВСУ в районе Часова Яра в ДНР

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украинские военные укрепляют свои позиции в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в телеграм-канале.

По его словам, ВСУ «укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения». В регион прибывают дополнительные силы и средства, добавил Марочко.

Он подчеркнул, что эта информация «получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных».

Часов Яр находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Марочко в начале января заявлял, что в этот район прибыло артиллерийское подразделение ВСУ, на вооружении которого есть старые советские орудия Д-20 калибра 152 мм, гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2А18.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря заявляют о боях и наступлении в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию там «тяжелой и мучительной», а в его офисе говорили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

В январе российские военные заявили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов возле Артемовска: сел Подгородное и Клещеевка, города Соледар, поселка Соль. Врио главы ДНР Денис Пушилин 25 января говорил о боях в самом городе.