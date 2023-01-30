Представительство ЛНР в СЦКК обвинило ВСУ в обстреле Алчевска двумя ракетами из HIMARS

В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле Алчевска двумя ракетами из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) в телеграм-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел [в] 03.10 [мск] по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказано в сообщении.

Алчевск находится примерно в 30 км к юго-западу от Луганска.По данным на 2019 год в городе проживало более 107 тыс. человек.

С начала российской спецоперации Алчевск неоднократно подвергался обстрелам. Один из последних ударов с использованием HIMARS по городу нанесли в декабре. Тогда погибли три человека, еще 15 пострадали, говорил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль всей территории ЛНР. 30 сентября по итогам референдума регион стал частью страны.