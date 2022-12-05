Пасечник: три человека погибли, еще 15 пострадали в Алчевске после обстрела

Пасечник сообщил о гибели трех человек в Алчевске после обстрела

Фото: Никита Попов / РБК

Три человека погибли, еще 15 ранены в луганском Алчевске после удара по городу ракетами РСЗО HIMARS, сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

«Вчера под артобстрел попали Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие, а сегодня в 5:55 утра под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института. По предварительным данным, три человека погибли, еще 15 — ранены», — заявил Пасечник. Он подчеркнул, что военной необходимости в этой атаке не было.

Алчевск находится на западе региона. 4 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Алчевск с помощью РСЗО HIMARS, сообщала в своем телеграм-канале Народная милиция ЛНР. По ее данным, в населенный пункт прилетели четыре ракеты. В результате обстрела повреждения получил Индустриальный техникум государственного технического института (ДонГТИ). Утром 5 декабря прилетели еще шесть ракет HIMARS, попав по трем общежитиям при институте. В телеграм-канале администрации Алчевска сообщается, что в них жили переселенцы и строители, которые восстанавливали республику после обстрелов.

В результате обстрела Алчевска 22 ноября были полностью разрушены два жилых дома, еще пять получили повреждения. Как передавали в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, обстрел также велся из РСЗО HIMARS.