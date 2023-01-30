Иран исключил срыв развития мирного атома из-за удара по военному объекту

Удары по объекту минобороны Ирана не помешают стране развивать программу мирного атома. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Тегеране, передает Tasnim.

«Чтобы ослабить безопасность Ирана, были сделаны трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома», — сказал он.

Утром 29 января Минобороны Ирана сообщило об атаке трех дронов на один из производственных военных комплексов в городе Исфахан. Один из них сбила система ПВО, еще два попали в «оборонительные ловушки» и взорвались, уточняли в ведомстве. Министерство назвало удар неудачным и заявило, что незначительные повреждения при атаке получила только крыша цеха. Позднее взрывы произошли еще на нескольких заводах Ирана. Предприятия связывают с оборонным комплексом исламской республики.

Атака произошла на фоне переговоров израильских и американских чиновников насчет противодействия дестабилизирующим действиям Тегерана, включая углубление военного сотрудничества с Россией. Телеканал Al Arabya со ссылкой на источники сообщал, что за ней могут стоять США. Целью ударов, по словам собеседников Al Arabya, был склад баллистических ракет. Иранским властям сообщили, что производство этих ракет недопустимо, говорили источники.

Телеканал Al Hadath также писал о возможной причастности США и «еще одной страны» к инциденту. В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и источники, знакомые с этой операцией сообщила, что ответственность за удар несет Израиль.