Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов: планы ВСУ по наступлению на Запорожскую область были сорваны

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Российские военные смогли предотвратить наступление в подконтрольной России части Запорожской области. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — заявил Рогов. По его словам, теперь украинские военные вынуждены стянуть резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

23 января Рогов сообщал, что российские силы выбили украинских военных из села Каменское в Запорожской области. По его словам, взятие под контроль Каменского позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а позже и к областному центру — городу Запорожье, от которого село находится примерно в 38 км к югу. Рогов говорил, что на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе выстроена основная линия обороны ВСУ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в тот же день заявлял, что ситуация на запорожском направлении «меняется медленно, но верно». По его словам, военные России штурмуют позиции украинской армии и продвижение идет «небыстро, но эффективно», в результате чего Украина теряет гораздо больше людей, тогда как потери российских сил «минимальные».

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября. Регион контролируется российскими военными только частично.