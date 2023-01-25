Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Al Jazeera узнал, когда Байден объявит о поставках Украине танков Abrams Политика, 08:40
Что ждет заявку Швеции и Финляндии в НАТО после демарша Турции Политика, 08:30
Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области Политика, 08:27
«РИА Новости» узнало о пресечении финансирования терактов СБУ банками ЕС Политика, 08:26
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 08:16
Что делать эйчару, если директор требует уволить проблемного сотрудника Pro, 08:16
У берегов Южной Кореи потонул корабль с 22 людьми на борту Общество, 08:05
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
На торгах в Москве продадут 30-летний недострой института психиатрии Бизнес, 08:00
Полянский увидел в видео с воронами в Киеве ответ на «богохульство» Политика, 07:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 07:13
Депутаты и сенаторы предложили ужесточить контроль за оборотом спирта Общество, 07:00
Брокер из США для работы с россиянами ввел условие проживания за рубежом Pro, 07:00
NK News узнал о пятидневном карантине в столице КНДР из-за «простуды» Общество, 06:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов: планы ВСУ по наступлению на Запорожскую область были сорваны
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российские военные смогли предотвратить наступление в подконтрольной России части Запорожской области. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — заявил Рогов. По его словам, теперь украинские военные вынуждены стянуть резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

23 января Рогов сообщал, что российские силы выбили украинских военных из села Каменское в Запорожской области. По его словам, взятие под контроль Каменского позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а позже и к областному центру — городу Запорожье, от которого село находится примерно в 38 км к югу. Рогов говорил, что на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе выстроена основная линия обороны ВСУ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в тот же день заявлял, что ситуация на запорожском направлении «меняется медленно, но верно». По его словам, военные России штурмуют позиции украинской армии и продвижение идет «небыстро, но эффективно», в результате чего Украина теряет гораздо больше людей, тогда как потери российских сил «минимальные».

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября. Регион контролируется российскими военными только частично.

Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области

Читайте на РБК Pro
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
«Что пошло не так?»: какие проблемы банки США раскрыли в своих отчетах
Как развивать важные навыки, которым ребенка не учат в школе
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года
Теги
Владимир Рогов Запорожье наступление ВСУ
Материалы по теме
Рогов заявил о «вскрытии» армией позиций ВСУ в Запорожской области
Политика
Рогов заявил о перешедших на сторону России офицерах элитных отрядов ВСУ
Политика
Рогов заявил о позволившем отодвинуть обстрелы наступлении в Запорожье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter