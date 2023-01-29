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Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января

Минтранс объявил о закрытии движения по автодорожной части Крымского моста 31 января
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Движение по автодорожной части Крымского моста полностью перекроют 31 января, сообщается в телеграм-канале Министерства транспорта.

«30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31 января 2023 года на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Ремонт Крымского моста начался после теракта, который произошел в октябре 2022 года. Тогда в результате взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы, Киев свою причастность к взрыву отрицал.

В том же месяце начался ремонт моста, к середине ноября были установлены два новых пролета. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, поскольку они были деформированы. Росавтодор сообщал, что два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе, еще два — в феврале.

Ремонт моста должен завершиться в марте 2023 года. На это время Минтранс предложил альтернативный автодорожный маршрут в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января

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