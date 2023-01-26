В Винницкой области сообщили о взрывах
Звуки взрывов слышны в украинской Виннице, сообщает «Суспiльне». Позднее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что в области «есть прилет».
Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил в телеграм-канале, что в области прогремели взрывы, «есть попадания». «Пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы», — написал он.
Глава Винницы Сергей Моргунов написал в телеграм-канале о работе ПВО в городе. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Также корреспондент телеканала «Суспiльне» сообщил о звуках взрывов в Одессе.
Администрация Киевской области в телеграм-канале сообщила о работе ПВО. В столице закрыли наземные станции метро, подземные станции метрополитена работали как укрытия, сообщала городская администрация.
26 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также о воздушной тревоге объявляли 25 и 24 января.
Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября. Минобороны России сообщало, что удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины. В последний раз ведомство отчитывалось о них 14 января. В ночь на 26 января в Киеве и области также работала ПВО и были слышны звуки взрывов.