В Винницкой области Украины сообщили о взрывах, в Киевской области сработало ПВО

В Винницкой области сообщили о взрывах

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, о взрывах сообщают из Одессы и Киевской области

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Звуки взрывов слышны в украинской Виннице, сообщает «Суспiльне». Позднее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что в области «есть прилет».

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил в телеграм-канале, что в области прогремели взрывы, «есть попадания». «Пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы», — написал он.

Глава Винницы Сергей Моргунов написал в телеграм-канале о работе ПВО в городе. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Также корреспондент телеканала «Суспiльне» сообщил о звуках взрывов в Одессе.

Администрация Киевской области в телеграм-канале сообщила о работе ПВО. В столице закрыли наземные станции метро, подземные станции метрополитена работали как укрытия, сообщала городская администрация.

26 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также о воздушной тревоге объявляли 25 и 24 января.

Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября. Минобороны России сообщало, что удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины. В последний раз ведомство отчитывалось о них 14 января. В ночь на 26 января в Киеве и области также работала ПВО и были слышны звуки взрывов.