Десятки тысяч израильтян вышли на митинг против реформ кабмина Нетаньяху
Десятки тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против судебной реформы, предложенной кабинетом министров нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Люди вновь собрались на улице Каплан. Также акция протеста прошла на площади Габима, организованная движением «За качественное правительство». Митинги начинались с минуты молчания в знак уважения к семи погибшим в результате теракта, произошедшего в восточном Иерусалиме 27 января. Организаторы протеста заявили, что разделяют боль и горе семей убитых и пожелали здоровья раненым. В ходе нападения мужчина открыл стрельбу в синагоге, его убили сотрудники полиции.
Акция протеста проходила тише, чем в предыдущие три недели. Люди негромко исполняли песни, пишет The Times Of Israel. Один из организаторов митинга в Иерусалиме сказал, что люди пытаются «найти способ почтить и отдать дань уважения» погибшим и пострадавшим. Позже толпа прошла по главной городской улице Азза-роуд, где находится резиденция Нетаньяху, скандируя «мы не согласимся на нацию без правовых гарантий». Лидер оппозиции и депутат кнессета Яир Лапид посетил иерусалимскую демонстрацию и зажег поминальную свечу. Он отметил, что правительство должно решить, «хочет ли оно бороться с терроризмом или с израильской демократией».
В первом митинге в Тель-Авиве 7 января приняли участие 30 тыс. человек, неделей позже во второй акции — около 80 тыс., в третьей — более 100 тыс. Протесты начались после того, как новый глава Министерства юстиции Ярив Левин предложил юридическую реформу, предполагающую, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены по отношению к законам и решениям правительства. Кабмин также должен будет получить контроль за отбором судей. По мнению оппозиции, реформа угрожает демократическим ценностям Израиля.