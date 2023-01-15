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В Израиле тысячи протестующих потребовали отменить судебную реформу

В Тель-Авиве 80 тыс. протестующих потребовали отменить реформу Верховного суда Израиля
Правительство Нетаньяху хочет сократить полномочия Верховного суда и получить контроль за отбором судей, это привело к многотысячным протестам в последние недели. Двоюродный брат премьера сравнил действия властей с нацистскими
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

На площади Габима в Тель-Авиве прошел митинг оппозиции, требующей отменить реформу израильского Верховного Суда справделивости, пишет JPost. Издание указывает, что в демонстрации приняли участии более 80 тыс. человек, организаторы протестной акции говорят о 100 тыс. участниках.

Тысячи людей также собрались в Хайфе и близ резиденции израильского президента Ицхака Герцога в Иерусалиме, а порядка 200 демонстрантов вышли на трассу Ха-Шалом, но были остановлены полицией, которая задерживала пытавшихся обойти преграду. Кроме того, полицейские задерживали протестующих, которых разворачивали палестинские флаги, согласно указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, распорядившемуся в начале января убирать палестинские флаги из общественных мест.

На митинге выступил двоюродный брат действующего премьер-министра Дэн Нетаньяху, который сравнил действия правительства с мерами нацистов в первой половине прошлого века, устранявшими в Германии юридические препятствия на пути к получению полной власти.

«Правительство в Израиле вступило в войну против самих демократических институтов, чтобы править без ограничений. Никаких дебатов, никакой законной критики, только политический переворот. Нет, выборы не дают власть имущим разрушить саму демократию», — заявила на митинге бывшая министр юстиции Ципни Ливни.

Израильский парламент утвердил правительство Нетаньяху в конце декабря прошлого года, сформированное по результатам прошедших в ноябре выборов. Он стал премьер-министром в третий раз. Новый глава Минюста Ярив Левин предложил юридическую реформу, которая предполагала, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены по отношению к законам и решениям правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей.

Оппозиция полагает, что реформа угрожает демократическим основам Израиля, первый митинг прошел 7 января в Тель-Авива, тогда в нем приняли участие 30 тыс. человек. «Достижения Высокого суда, которые способствовали развитию общества и приносили пользу каждому человеку, теперь находятся в серьезной опасности», — говорится в коллективном письме бывших генеральных прокуроров Авичаем Мандельблитом и Иегудой Вайнштейном, бывшим председателем Высшего суда Аароном Бараком и бывшим вице-президентом Высшего суда Эльякимом Рубинштейном.

Нетаньяху требовал прекратить протесты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Верховный суд Израиль Тель-Авив протесты Хайфа Беньямин Нетаньяху
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