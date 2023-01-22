В Тель-Авиве 100 тыс. человек вышли на митинг против кабмина Нетаньяху
В Израиле жители третью неделю подряд вышли на протесты против правительства Биньямина Нетаньяху и судебной реформы. В Тель-Авиве, по оценкам полиции, на улицы вышли более 100 тыс. человек, сообщает радио Kann.
Акция протеста в Тель-Авиве началась на улице Каплана, а затем переросла в шествие, которое завершилось у правительственного комплекса, сообщает Jerusalem Post. В нем приняли участие несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства. На митинг вышли в том числе экс-премьер, лидер парламентской оппозиции и партии «Еш Атид» Яир Лапид, глава блока «Махане Мамлхати» Бени Ганц, экс-заместитель юридического советника правительства Дина Зильбер, экс-министр юстиции Гидеон Саар.
Демонстрации прошли и в других городах, например, около 5 тыс. протестующих собрались на площади Хорев в Хайфе. Сотни вышли на улицы в Герцлии и Иерусалиме. Израильтяне протестовали и за границей: например, акции с участием десятков митингующих прошли в Бостоне, Барселоне и Торонто.
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