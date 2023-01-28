Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении

Военные вели наступление на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. Удары наносили по украинским войскам около Угледара, Новоселки, Новомайорского и Луговского. Также войска уничтожили два склада с техникой и снарядами

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Российские силы провели наступление на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и рубежи, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказано в сообщении ведомства.

За сутки военные уничтожили на этом направлении более 30 украинских военных, боевую машину пехоты (БМП), два автомобиля, установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», артиллерийскую систему М-777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (обе — американского производства).

Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР российские истребители сбили МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, заявили в министерстве.

Наступление также вели на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны. В ДНР подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по украинским войскам около Угледара, Новоселки, Новомайорского, а в Запорожской области — в районе села Луговское.

Около сел Водяное (ДНР) и Никольское (Запорожская область) военные уничтожили два склада с боеприпасами и бронетехникой украинских войск, добавили в ведомстве.

Российские войска ведут наступление на донецком и запорожском направлениях не первый день. Минобороны 21 и 22 января отчитывалось о взятии более выгодных рубежей на каждом из них. На донецком направлении бои идут в окрестностях Угледара, российские силы закрепились в соседних с ним дачных поселках, говорил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В Запорожье, отмечал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, военные контратакуют и отражают наступление украинских войск. Одно из них, по его словам, удалось предотвратить 25 января.