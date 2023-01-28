Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Подоляк сообщил о переговорах по поставкам ракет для ударов по Крыму Политика, 15:50
Тарпищев словами «наша школа» оценил победу белоруски на Australian Open Спорт, 15:47
На Украине потребовали от ФИФА запретить матчи российских клубов в Турции Спорт, 15:30
Пригожин описал два пути Стрелкова в ЧВК «Вагнер» Политика, 15:26
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:26
Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении Политика, 15:14
Украинская ПВО получит «очень дорогой подарок» от Италии и Франции Политика, 15:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Медведев предупредил, что в случае мировой войны «уж точно — все в труху» Политика, 14:53
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 14:49
Семак подтвердил интерес ПСЖ к бразильскому футболисту «Зенита» Спорт, 14:30
Шольц пообещал немцам взвешивать все решения по Украине Политика, 14:28
Белоруска обыграла москвичку в финале Australian Open Спорт, 14:13
Тарасова оценила слова Баха о возможном допуске россиян на Олимпиаду Спорт, 14:08
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении

Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Военные вели наступление на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. Удары наносили по украинским войскам около Угледара, Новоселки, Новомайорского и Луговского. Также войска уничтожили два склада с техникой и снарядами
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские силы провели наступление на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и рубежи, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказано в сообщении ведомства.

За сутки военные уничтожили на этом направлении более 30 украинских военных, боевую машину пехоты (БМП), два автомобиля, установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», артиллерийскую систему М-777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (обе — американского производства).

Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР российские истребители сбили МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, заявили в министерстве.

Наступление также вели на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны. В ДНР подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по украинским войскам около Угледара, Новоселки, Новомайорского, а в Запорожской области — в районе села Луговское.

Около сел Водяное (ДНР) и Никольское (Запорожская область) военные уничтожили два склада с боеприпасами и бронетехникой украинских войск, добавили в ведомстве.

Российские войска ведут наступление на донецком и запорожском направлениях не первый день. Минобороны 21 и 22 января отчитывалось о взятии более выгодных рубежей на каждом из них. На донецком направлении бои идут в окрестностях Угледара, российские силы закрепились в соседних с ним дачных поселках, говорил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В Запорожье, отмечал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, военные контратакуют и отражают наступление украинских войск. Одно из них, по его словам, удалось предотвратить 25 января.

Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении
Минобороны заявило о наступлении на донецком направлении

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны наступление ДНР
Материалы по теме
Минобороны сообщило о войсках на выгодных рубежах в Запорожской области
Политика
Минобороны заявило об уничтожении немецких САУ на купянском направлении
Политика
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке «Терминатора»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter