В Махачкале нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей

В Махачкале на побережье Каспийского моря нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей

Фото: lrmkala_press / Telegram

В Махачкале на территории пляжа «Оазис» Каспийского моря нашли тела восьми мертвых тюленей, сообщила пресс-служба администрации Ленинского района города в телеграм-канале.

«Мертвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром. Туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис», — сказано в сообщении.

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По словам начальника отдела по управлению микрорайона Турали и Анжи Надира Рамазанова, всего на побережье нашли восемь тел животных.

В администрации пояснили, что погибли каспийские нерпы, которые занесены в Красную книгу, это единственный вид тюленей, обитающий в Каспийском море. Животные вымирают из-за ловли браконьерами и сейчас находятся под угрозой исчезновения, заключили в пресс-службе.

Каспийская нерпа достигает в длину 160 см, в массе — до 100 кг. Животное внесено в Красные книги России и Дагестана. Общая численность этих тюленей не установлена, так как мониторинг не ведется. Ее оценивали и в 70 тыс., и в 270–300 тыс.

В декабре на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли около 2,5 тыс. тел нерп. Первым о гибели 700 тюленей сообщило Северо-Кавказское территориальное управление (СКТУ) Росрыболовства. На следующий день в Каспийском природоохранном центре заявили, что специалисты нашли в общей сложности 1,7 тыс. погибших особей. Спустя несколько часов республиканское минприроды сообщило, что число найденных туш достигло 2,5 тыс.

В минприроды республики предполагали, что каспийские нерпы могут гибнуть из-за воздействия естественных факторов. В Роспотребнадзоре не исключали, что у животных могло развиться кислородное голодание из-за выбросов природного газа.