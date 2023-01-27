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Россияне не пострадали при теракте в синагоге в Иерусалиме

Посольство России: россиян нет среди пострадавших при теракте в синагоге в Израиле
Фото: Ronen Zvulunw / Reuters
Фото: Ronen Zvulunw / Reuters

Россияне не пострадали в результате теракта в Иерусалиме, сообщили «Известиям» в посольстве России в Тель-Авиве.

Террорист открыл огонь в районе Неве Яаков в восточной части Иерусалима. По данным телеканала Kan, он зашел в синагогу и начал стрелять в молящихся.

В результате погибли семь человек, еще десять получили ранения, сообщает The Jerusalem Post. Среди пострадавших — мужчины 20 и 30 лет в тяжелом и критическом состоянии, 14-летний подросток и 60-летняя женщина.

Нападавшего убили прибывшие на место сотрудники сил безопасности. По данным издания, террорист — житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, он также состоял в палестинском движении ХАМАС.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он собирается провести экстренное совещание из-за нападения, передает газета Yedioth Ahronoth.

Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Тогда были убиты девять палестинцев, в том числе 61-летняя женщина, сообщает Би-би-си. Израильские военные заявили, что целью был арест боевиков, планировавших «крупные нападения». Палестинские власти же обвинили Израиль в «резне».

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