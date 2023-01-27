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Россия и ЕС заявили о новой стадии конфликта на Украине

Россия и ЕС заявили о новой стадии конфликта на Украине после решения о поставках танков
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Конфликт на Украине переходит в новую стадию, заявили 27 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и генсек Европейской службы внешних связей Европейского союза Стефано Саннино. Москва связывает это с поставками западных танков Киеву, в то время как в Брюсселе настаивают, что это происходит по вине России.

Мария Захарова в ходе своего выступления, трансляцию которого вел российский МИД, заявила, что после решения о поставках танков Запад был втянут в конфликт между Москвой и Киевом. По ее словам, такие решения «выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной».

«Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе, на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?», — заявила Захарова.

Однако в ЕС считают, что именно Москва спровоцировала Германию и США направить танки на Украину, указывает Саннино.

«Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок вооружений — это просто эволюция ситуации и того, как Россия начала переводить войну на другую стадию», — заявил Стефано Саннино. По его словам, Европейский союз не пытается перевести войну на новый этап, а «дает возможность спасать жизни и позволяет украинцам защитить себя от этих варварских нападений».

Решение о поставках Киеву американских танков Abrams и немецких Leopard 2 было принято 25 января. Германия также одобрила реэкспорт своих танков из других стран. В Кремле 26 января заявили, что поставки вооружения Украине со стороны Запада говорят о прямой его вовлеченности в конфликт.

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