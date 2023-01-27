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Война санкций ,  
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Еврокомиссия выдвинула предложения по лимиту цен на нефтепродукты

ЕК представила странам Евросоюза предложения по лимиту цен на российские нефтепродукты
BRENT BRENT $88,28 +0,54%
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Еврокомиссия выдвинула на рассмотрение стран Евросоюза предложения по лимиту цен на нефтепродукты из России, сообщил «РИА Новости» представитель ЕК.

«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», — сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия также призвала страны ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Белоруссии. «Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры», — уточнил представитель ЕК. Эти ограничения направлены на пресечение возможности обхода санкций против России через Белоруссию.

Теперь предложения Еврокомиссии должны принять страны-члены ЕС.

5 декабря 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничения для нефтепродуктов из России вступят в силу 5 февраля 2023 года. Размер потолка цен пока обсуждается. 26 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен в размере $100 за баррель на российское дизельное топливо и $45 за баррель на мазут, который продается со скидкой.

В ответ на установленный Евросоюзом и странами G7 лимит президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

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