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Европол раскрыл схему эксплуатации беженцев с Украины на фабриках Испании

Европол раскрыл схему по эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании
Беженцы были вынуждены пользоваться временным жильем и подолгу работать на нелегальном производстве сигарет, полиция арестовала 27 подозреваемых. В ОБСЕ говорили, что организованная преступность все чаще использует беженцев
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Европол вместе с Гражданской гвардией Испании арестовали 27 человек, нелегально использовавших труд украинских беженцев на табачных фабриках, пишет La Vanguardia.

Рабочие с Украины жили в переполненных бытовках, они не покидали производство и много работали, отмечает газета. Фабрики находились в Севилье, Валенсии и Логроньо, в ходе обысков сотрудники ведомств изъяли 10 т табачных листьев и 3,5 млн пачек, чья общая стоимость равняется €37,5 млн — эквивалентно 2,7 млрд руб.

Из-за боевых действий работы на Украине лишились к концу ноября не менее 5 млн человек, боевые действия тогда шли на территории, где прежде работали 10 млн человек, рассказали в Минэкономики страны. По данным ООН, к 17 января Украину покинули более 7,97 млн беженцев, из них только 4,94 млн человек зарегистрировались в качестве беженцев или запросили поддержку в рамках госпрограмм. В Испанию въехало более 161 тыс. украинских беженцев.

В середине января генсек ОБСЕ Хельга Шмидт сообщила об участившихся случаях торговли людьми, прибывшими с Украины. «Эти безжалостные преступники сталкиваются с людьми, которые нуждаются в помощи, нуждаются в зарабатывании денег, не говорят на языке новой страны и часто также травмированы [боевыми действиями]», — пояснила она.


Европол раскрыл схему эксплуатации беженцев с Украины на фабриках Испании
Европол раскрыл схему эксплуатации беженцев с Украины на фабриках Испании

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Испания Украина табачные компании Европол Евросоюз Беженцы с Украины
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