Лидер КНДР заподозрил США в попытке создать «азиатскую версию» НАТО

Ким Чен Ын заявил о размещении Соединенными Штатами в Южной Корее на постоянной основе ядерных ударных вооружений. В ответ на это КНДР увеличит количество ядерных вооружений и будет производить тактическое ядерное оружие

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

США пытаются создать «азиатскую версию НАТО» в регионе и с целью давления на КНДР размещают в Южной Корее ударные ядерные средства, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на расширенном заседании шестого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии КНДР.

«В 2022 году США, часто вводя разные ядерные ударные средства в Южную Корею на уровне постоянного размещения, максимально поднимали уровень военного давления на нашу республику. А с другой стороны, по-настоящему продвигая осуществление тройственного сотрудничества с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза» погружаются в создание нового военного блока как «азиатской версии НАТО», — передает слова лидера КНДР северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, Южная Корея «бешенствует в опасных происках увеличения военных расходов», которые в Сеуле объясняют угрозой от КНДР. Данная ситуация, по мнению северокорейского лидера, требует от Пхеньяна удвоенных усилий по укреплению «подавляющей военной силы, для того чтобы в ответ на тревожные военные действия США и враждебных сил, нацеленные на наше государство, последовательно гарантировать суверенитет, безопасность и основные интересы республики».

Также глава КНДР заявил о намерении укреплять потенциал национальных ядерных сил. При этом главной их задачей в случае неудачи сдерживания и «защиты мира» он назвал миссию, «которая будет очевидно другой, а не обороной». «По стратегии укрепления ядерных вооруженных сил и замыслу нашей партии и правительства республики о надежной защите абсолютного достоинства, суверенитета и права на существование республики выдвинуто задание — разработать очередную систему межконтинентальных баллистических ракет, основной миссией которой является способность к срочной ядерной контратаке», — сказал он.

Ким Чен Ын заявил о необходимости массового производства в стране тактического ядерного оружия, а также увеличения «в геометрической прогрессии» количества ядерных вооружений в целом. Причиной он указал то, что «южнокорейские марионетки» называют КНДР главным противником и «откровенно болтают даже о подготовке к войне».

28 декабря Ким Чен Ын заявил, что оценивает ситуацию на Корейском полуострове как провокационную и определил направления «борьбы с врагами» и укрепления самообороны в 2023 году. По словам лидера КНДР, стране следует приложить «большие усилия» в ответ на сложную и меняющуюся ситуацию, а руководящие кадры всех уровней должны «решительно изменить подход к делу и стиль работы», чтобы «выполнить священный и тяжелый служебный долг перед партией и революцией, Родиной и народом».

26 декабря пять беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию, разделяющую КНДР и Республику Корея. В район нарушения границы Южная Корея направила истребители и ударные вертолеты. Военные вертолеты Южной Кореи сделали около ста выстрелов, чтобы сбить северокорейские беспилотники, однако сделать это не удалось. В итоге один из пяти аппаратов пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо на западе Южной Кореи.

Ранее, 18 декабря, Пхеньян запустил в направлении Японского моря две баллистические ракеты, каждая из которых пролетела около 500 км. За несколько дней до этого, 15 декабря, КНДР провела наземное испытание сопла сверхмощного твердотопливного реактивного двигателя большой тяги.