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Джонсон напомнил о потерях России во время Великой Отечественной войны

Джонсон: Россия и Украина понесли «гигантские» потери во время Великой Отечественной войны
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Россия понесла большие потери во время Второй мировой войны, так же как и Украина, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью во время своего визита на Украину. Интервью транслировалось на YouTube-канале телеканала «Рада».

Журналистка задала ему вопрос, видит ли он параллели между Великой Отечественной войной и боевыми действиями.

«Думаю, вам нужно быть в определенном смысле очень осторожными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне тоже понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — сказал Джонсон.

Журналистка напомнила, что потери также были и у Украины. «Так, и украинцы тоже», — согласился экс-премьер.

Джонсон приезжал на Украину в конце прошлой недели, 20 января. Он встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу и Бородянку. В Буче бывший премьер принял участие в церемонии возложения венков в память о погибших.

В ходе Великой Отечественной войны СССР потеряли 26,6 млн человек, из них 8,7 млн человек были военнослужащими, следует из расчетов управления демографической статистики Госкомстата СССР. Потери Украины отдельно, по данным Центрального государственного электронного архива, составили 8–10 млн человек из числа общих потерь, из них 3–4 млн военных.

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С начала военной операции на Украине со стороны России погибли 5937 человек, говорил министр обороны Сергей Шойгу в сентябре 2022 года, с того момента новые данные о числе погибших не сообщались. Потери Украины, по версии российской стороны, составили около 100 тыс. человек, из них погибли 61 207 человек.

Теги
Персоны
Борис Джонсон Украина Великая Отечественная война потери

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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