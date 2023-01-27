«РИА Новости» узнало об уничтожении опорных пунктов ВСУ вблизи Кременной
Экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских вооруженных сил в районе города Кременная в Луганской народной республике, сообщает госагенство «РИА Новости».
Уточняется, что обнаружить украинских военных в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа. После этого «Терминатор» нанес по ним удар из двух пушек 2А42 калибром 30-мм и гранатометов АГ-17.
22 января подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебросили бронетехнику западного производства под город Сватово, который находится рядом с Кременной, в 50 км к северу от Северодонецка.
В конце декабря прошлого года он утверждал, что украинская сторона перебросила подкрепление в этот район вынужденно из-за больших потерь. Об ожесточенных боях в этом районе еще в октябре прошлого года говорил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
О взятии под контроль Кременной российское Минобороны сообщило в апреле прошлого года.