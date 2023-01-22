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В ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ под Сватово

Марочко: ВСУ перебрасывают западную бронетехнику под Сватово в ЛНР

Украинские войска перебрасывают бронетехнику западного производства под город Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил ТАСС подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Большое количество бронетехники перебрасывают на купянском направлении, сказал Марочко. «По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — продолжил он.

Сватово находится в 50 км к северу от Северодонецка. Об ожесточенных боях близ него и соседнего города Кременная власти республики говорили еще в октябре. В начале декабря врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские силы перебрасывают большое число военных в направлении этих городов. ВСУ, по его словам, пытались контратаковать, но безуспешно.

В конце декабря Марочко сообщил о другой переброске войск Украиной под Сватово. Украинская сторона перебросила подкрепление вынужденно из-за высоких безвозвратных и санитарных потерь и неэффективности огневых средств, утверждал он.

В ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ под Сватово
В ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ под Сватово

Теги
ЛНР бронетехника ВСУ переброска войск
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