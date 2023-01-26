Песков: вопроса об изменении статуса СВО нет на повестке дня

Кремль заявил, что смена статуса СВО не стоит на повестке дня

Фото: РИА Новости

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал Песков журналистам.

Изменить статус спецоперации на Украине предлагал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, связавшийэто с решением США и Германии начать поставку танков Киеву. По его словам, происходящие события «уже вышли за рамки обычного военного конфликта» и смена статуса «позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы». Какой именно статус должна получить спецоперация он уточнять не стал.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также заявил, что поставки танков и самолетов Украине западными странами расширят границы спецоперации. «Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации», — сказал Гаврилов.

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Накануне Германия и Америка приняли решение поставить Киеву танки Leopard 2 и Abrams. Германия также одобрила реэкспорт немецких танков на Украину из других стран.