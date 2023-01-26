CBC News узнал о планах Канады поставить Украине четыре танка Leopard 2

Канада рассматривает возможность отправить Украине четыре танка Leopard 2, но окончательное решение еще не принято, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, Канада может поставить Украине вариант танка А4, самый старый из имеющихся на вооружении, который был куплен у Нидерландов. Правительство Канады может объявить о передаче танков в четверг, 26 января.

О планах Оттавы передать Киеву танки также говорили источники The Globe and Mail, речь шла о передаче четырех или пяти танков. По данным газеты, у Вооруженных сил Канады есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные — тренировочными и вспомогательными.

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебестрайта, планируется поставить 14 танков Leopard 2 A6. При этом Берлин вместе с партнерами намерен передать Киеву в общей сложности 112 танков Leopard, писал Bloomberg. Как отмечал немецкий министр обороны Борис Писториус, Украина может получить танки через три месяца.

Кроме Германии, о своей готовности отправить Украине танки также говорили Польша, запросившая разрешения ФРГ на экспорт, Нидерланды и Норвегия.

В Кремле, комментируя поставки Киеву танков, говорили, что это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».