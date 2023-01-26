На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
На Украине после сообщений о взрывах в некоторых регионах страны задерживаются два поезда «Украинских железных дорог», сообщает телеграм-канал организации.
«Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов «Украинских железных дорог» задерживаются на 30 минут и более», — говорится в сообщении.
Задержка коснется рейса № 43/44 «Ивано-Франковск — Киев» и № 743/744 «Киев — Львов». Украинское издание ТСН.ua отмечает, что задержка связана со скоплением поездов на польской границе.
26 января, третий день подряд, по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу. Власти сообщали о взрывах в Виннице, Киеве и Одессе.
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с октября прошлого года. В декабре украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что восстановить энергосистему страны полностью сейчас невозможно, поэтому в большинстве украинских городов сохраняются графики отключений. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.