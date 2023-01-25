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На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей стране

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего такие оповещения.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской области в 14:41 мск.

Утром 25 января по всей Украине тоже объявляли воздушную тревогу. Об ударах и повреждениях инфраструктуры местные власти не сообщали.

Воздушная тревога во всех регионах Украины объявляется второй день подряд. 23 января системы оповещения сработали в областях на востоке страны, тогда о взрывах сообщали власти Краматорска.

Минобороны России с октября регулярно сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военным объектам. Последний подтвержденный российской стороной удар был нанесен почти две недели назад, 14 января. Тогда Минобороны заявило об атаке «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

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Воздушная тревога Украина
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